Jay-Z palkas vahistatud räpparile advokaadi ja nõuab tema vabastamist

Jay-Z avaldas toetust esmaspäeval USA kodakondsus- ja migratsiooniameti poolt vahistatud räpparile 21 Savage. "21 Savage'i vahistamine ja kinnipidamine on täiesti naeruväärne," kirjutas Jay-Z oma Facebooki seinal. "Peale selle, et tegemist on andeka muusikuga, väärib 21 taasühinemist oma lastega."

Lisaks palkasid Jay-Z ja tema plaadifirma Roc Nation advokaadi Alex Spiro, et aidata 21 Savage'i kohtumenetlusega. "Me ei kavatse lõpetada enne, kui ta on vabastatud, kautsjoni vastu vabastatud või kohtuniku ette astunud," ütles Spiro oma avalduses. "Tegemist on inimesega, kelle viisa on aegunud ja kelle taotlus on ootel olnud neli aastat – mitte süüdimõistetud kurjategijaga, keda tuleb kinni pidada ja kõrvaldada, vaid toreda inimese, isa ja meelelahutajaga, kellel on kanepiga seotud rikkumine, mis on tühistatud ja lõpetatud."