Kroonikat asub taas juhtima Ingrid Veidenberg, Krista Lensin lahkub

Juhivahetus tuleneb Ekspress Meedia ja Ajakirjade Kirjastuse liitumisega seotud ümberkorraldustest, Veidenberg jätkab ka Eesti Päevalehe laupäevalehe LP juhtimist, teatas Kroonika.



"Esmalt sügav kummardus ja tänu Krista Lensinile, kes üheksa aastat vedas ja arendas Eesti kõige suuremat ajakirja. Nende aastate jooksul tõi Krista juhitud väljaanne avalikkuseni kümneid seltskonnaväljaandele kohaseid saladusi, skandaale ja emotsioone. Me mäletame veel kaua Kroonika kaanelugu Evelin Ilvese seiklustest Komeedi katusel," tänas Eesti Päevalehe ja Delfi peatoimetaja Urmo Soonvald Lensinit tehtud töö eest.

Ingrid Veidenberg oli Kroonika ajaloo kolmas peatoimetaja aastatel 1997-2007. 2012. aastast on Ingrid Eesti Päevalehe laupäevalelehe LP peatoimetaja.

"Me tahame astuda Kroonika arengus järgmise sammu ja Ingridi teadmised, kuidas teha digitaalset ajakirjandust, kuidas leida õigeid lugusid, kuidas ühendada inimesi ja erinevate toimetuste võimekust, on just see, mida me ootame temalt paber- ja veebi Kroonika uuele tasemele viimisel. Tänu uuendatud töökorraldusele, tugevatele tegevtoimetajatele ja kogemustele on Ingrid õige inimene juhtima nii LP-d kui ka Kroonikat," lausus Soonvald.

Kroonika paberajakirja tegevtoimetajana jätkab Sven Haljand, Kroonika portaali juhina Merje Merdik, LP tegevtoimetajana Kerttu Pass.