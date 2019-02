Ain Mäeots "ENSV" viimasest hooajast: midagi tuleb kindlasti selle asemele

12. hooaja sündmused on jõudnud välja 1990ndate algusesse ja kulmineeruvad sarja lõpuks 1991. aasta augustikuuga. "ENSV kui riigi kaotus ei ole absoluutselt valus, aga see, et "ENSV" kui seriaal läbi saab, on väike klomp küll. "ENSV" saab läbi, aga midagi tuleb kindlasti selle asemele. Mis kujul ja kuidas, seda ei tea veel," rääkis Mäeots ETV-le.

Sarja "ENSV" on tehtud juba üle saja osa. "Kui ma umbkaudselt arvestasin, palju ma elus olen veetnud päevi "ENSV" võtteplatsil, siis neid on tegelikult aasta jagu ja ma ei kahetse ühtegi päeva. Need inimesed ja kogu see kamp on võimas," kiitis Mäeots.

Üllatusterohke hooaeg on sel aastal ETV ekraanil uuel päeval ja lükkab nüüd nädala hooga käima esmaspäeviti. Esimene osa on vaatajate ees 11. veebruaril.