Legendaarsed diskorid 1970ndate pidudest: muusika oli vahetuskaup

Algselt lihtsalt muusika kuulamise õhtutest välja kujunenud diskod said teadaolevalt alguse 1972. aastal Tartus TRÜ klubis, vahendas "Vikerhommik".

45 aasta jooksul on kujundatud Eesti rahva muusikamaitset, smugeldatud sisse keelatud Lääne muusikat, mõjutatud ka Eesti bändide muusikalist arengut ning antud inimestele võimalus end vabaks lasta ja nõrkemiseni tantsida. Baumann ja Kapp rääkisid, et muusikat hangiti nõukogude ajal sõpradelt, näiteks meremeestelt, aga ka kaugetelt sugulastelt. "See oli vahetamise kaup, sul oli muusika ja sa said vastu muusika. Plaadipakk oli kaenlas ja õhtu ringi käisid ringi ja vahetasid. Õhtuks said õige paki kokku," meenutas Kapp.

Kapp lisas, et õige diskor peab muusikat armastama ja sellega eriliselt suhestuma. "Sul peab olema mingi suhtumine sellesse. Mingi stiil või joon peab sulle meeldima. Ja sa pakud seda oma vaatevinklist välja, räägid selle muusika olemuse ja arusaama muusikasse lahti," lausus ta.

Reedeõhtune tantsupidu toimub 8. veebruaril algusega kell 20.00 Maarjamäel ajaloolises Orlovi lossis.

Avapaugu annab Maryn E. Coote, kes esitleb oma uut, plaadifirma PPU poolt väljaantud vinüülplaati "Welcome to My World". Jätkavad legendaarsed plaadikeerutajad Riho Baumann, Raivo Raidam, Einar Kapp, Arno Kukk, Sass Nixon ja teised. Alates keskööst tipneb pidu vinge videodiskoga.