Rainer Ild esitleb uut videot VHS-kassetil

"Tegelikult on läinud meist ju 1980ndad ja 1990ndad vaikselt mööda ning VHS on me eludest kadunud. Samas aga tahame ikka kunagi öelda, et meil on ilmunud muusikavideo VHS kassetil. Selle tegemine ei ole olnud kerge. Oleme kulutanud mitmekümneid tundi VHS-makkide otsimisele, laenamisele ja lindistussüsteemide väljamõtlemisele. See ei olnud kerge aga samas oli tuus," selgitasid bändimehed.

Neile, kellel VHS-i mängijale ligipääs puudub, on õnneks samuti mõeldud. "Igal kassetil on spetsiaalne QR-kood, mis avab video otse telefonis. Küll aga on privilegeeritud seisus need, kes päriselt kassetti vaatavad, sest seal on peidus unikaalne lisamaterjal koos tegijate kommentaaridega, seega tasub pingutada," ütles duo liige Sven Seinpere.

Sündmus on tasuta ja oodatud on kõik, kes bändi juba fännavad ning ka need, kes veel bändist midagi ei tea. Rainer Ildi uue singli "Breathless" esitlus toimub laupäeval, 9. veebruaril kell 1800 Intsikurmu KETS kaupluses Kaubanduskeskuses T1.