Ed Sheerani Riia kontserdi külalisesinejateks on James Bay ja Zara Larsson

Briti laulja ja laulukirjutaja James Bay sai ülemaailmselt tuntuks oma esimese singliga "Hold Back the River", mis ilmus veidi enne debüütalbumit "Chaos and the Calm" (mõlemad 2015). Album, millelt leiab lisaks esiksinglile ka sellised tuntud palad nagu näiteks "Let It Go", "Scars", "If You Ever Want To Be In Love" ja "Best Fake Smile, jõudis edetabelite tippu nii Suurbritannias, Iirimaal, Šveitsis.

Eelmise aasta kevadel andis James välja teise albumi pealkirjaga "Electric Light". Tuntuimad hitid sellelt plaadilt on "Us", "Wild Love" ja "Pink Lemonade". Noor folk- ja soulmuusika talent on pälvinud ka mitmeid mainekaid muusikaauhindu: BRIT Awards, Q Awards, GQ, Echo Awards, Ivor Novello Awards.

Zara Larsson on Rootsi viimase aja üks talendikamaid noori artiste, kes on tuntud tänu oma hittidele "Symphony" (koostöös ansambliga Clean Bandit), "Lush Life", "Uncover", "Never Forget You", "Ain't My Fault", "I Would Like", "So Good", "This One's For You" (koostöös David Guettaga). Esimest korda jäi ta avalikkusele silma kümneaastasena, võites Rootsis sealse superstaarisaate. 2013. aastal ilmus ta debüüt-EP "Introducing", mis jõudis kodumaal kolm korda plaatina staatusesse. Täispika albumini jõudis Zara aastal 2014, mil ilmus plaat "1". Eelmise aasta oktoobris andis lauljatar välja singli "Ruin My Life", mis pärineb tema peagi ilmuvalt kolmandalt stuudioalbumilt.

Ed Sheeranit, James Bayd ja Zara Larssonit näeb esinemas 12. juulil Riias, Lucavsala saarel.