Menuraamatu "The Woman in the Window" ("Naine aknal") kirjanik Dan Mallory tunnistas, et valetas mitmel juhul ajuvähi kohta.

Mallory, kes kirjutas põneviku pseudonüümi AJ Finn all, selgitas, et varjas väidetava ajuvähiga oma tegelikku võitlust bipolaarse häirega, vahendas BBC.

Mehe ülestunnistus tuli pärast The New Yorkeri artiklit, kus kirjanikku süüdistati mitmetes valedes tema isikliku elu kohta. Mallory sõnul polnud tal kavas kellegi teise heaolu arvelt kasu saada.

The New Yorkeri artiklis kirjutati, et Mallory valetas ajuvähi kohta mitmel korral, öeldes seda kolleegidele ja kasutades seda väidet ülikooli sisseastumisavaldusel. Mees väitis, et nii tema ema kui ka vend surid vähki, kuigi mõlemad pereliikmed on elus.

Mees ise selgitas, et tema ema võitles agressiivse rinnavähiga, kui kirjanik oli alles teismeline, ning see sündmus kujundas paljuski tema elu. "Ma tundsin häbi oma psühholoogiliste võitluste pärast, see oli mu kõige hirmsam ja tundlikum saladus," põhjendas ta valetamist.

Kirjaniku sõnul kogevad paljud bipolaarse häirega inimesed depressiooni ja luulusid. "Ma uskusin ja ütlesin asju, mida ma tavaliselt ei tee, usu ega ütle. Asju, mida ma paljudel juhtudel ei mäleta," selgitas ta.

Mehe debüütraamat "Naine aknal" ilmus 2018. aasta jaanuaris ja jõudis New York Timesi enimmüüdud raamatute edetabelisse. Samal aastal külastas ta Eestis kirjandusfestivali HeadRead.

2019. aastal tuleb kinodesse lavastaja Joe Wrighti film, mis raamatul põhineb, peaosas Amy Adams. Stsenaariumit kirjutas koos Tracy Lettsiga Mallory ise.

Kirjastuse HarperCollins esindaja ütles, et autorite isiklikku elu nad ei kommenteeri. "Professionaalselt oli Dan hinnatud kirjastaja ja romaan "The Woman in the Window", mis on Sunday Timesi enimmüüdud raamatute seas, räägib iseenda eest," selgitas kirjastaja.