Ooperilaulja Jenny Anvelt: mu laps ütles, et tahab ema, mitte lauljat

Gruusias sündinud, Itaalias õppinud ja kõigil tähtsamatel ooperilavadel laulnud Jenny Anvelt oli 1970. aastatel üks Estonia teatri väljapaistvamaid soliste. "Kui ma praegu kuulan, mida ma laulsin "Jevgeni Oneginis" koos Georg Otsaga, siis ma kõlan nagu pisike tüdruk," ütles ta ja kinnitas, et kui ta läks La Scalasse õppima, siis ta sai aru, mis tal on puudu.

"Alguses ma laulsin Estonias eesti keeles, aga see on väga keeruline, kuna on palju konsonante, aga kui ma tulin tagasi, siis hakkasin laulma itaalia keeles," selgitas ta ja tõdes, et Placido Domingo ja Luciano Pavarotti, kellega ta on lava jaganud, on lisaks lauljatele ka suured persoonid. "Samas on nad ikkagi ka normaalsed inimesed."

Jenny Anvelt on veendunud, et ükski kool ei ava laulja hääles selliseid võimalusi nagu Itaalia Bel Canto. Üheks tema õpetajaks oli Renate Tebaldi, keda on nimetatud ka üheks 20. sajandi kaunimaks hääleks. Suures ooperimaailmas ei olnud Anveltil aga kuigi lihtne end tõestada. "Kui ma olin kümme aastat laulnud, siis minu laps ütles, et ma tahan ema, ma ei taha lauljat," kinnitas ta.

Kahe tütre ema asus tasapisi tööle õpetajana - praegu töötabki Jenny Anvelt professorina Milano konservatooriumis ja käib vahel ka Eesti lauljatele itaaliapärast laulukunsti õpetamas. "Ma olen õpetanud umbes 600 lauljat, kellest 200 on suured lauljad."