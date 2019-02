Ariana Grande loobus Grammydel esinemisest

Grande soov oli esineda uue singliga "7 Rings" albumilt "Thank U, Next", kuid saate produtsendid polnud sellega nõus. Kui produtsendid nõustusid, et laul kõlab osana popurriist, otsustas lauljatar esinemisvõimalusest ja tseremoonial osalemisest üldse loobuda.

