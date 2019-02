Wiwibloggsi lugejate ennustustabelit juhib Victor Crone

Wiwibloggsi lehel on hääle andnud pea 2000 inimest, kellest 409 arvab, et Victor Crone'i "Strong" on tänavuse finaali tugevaim lugu. Teisel kohal on 337 häälega Uku Suviste ja "Pretty Little Liar" ning kolmandal kohal 304 häälega Sandra Nurmsalu laul "Soovide puu".

Hääletamine kestab 16. veebruari finaalini.

Eesti Laul 2019 finaal toimub 16. veebruaril Saku Suurhallis. Õhtuse finaali piletid on peaaegu läbi müüdud, finaalile eelneb samal päeval kell 11.45 piletitega peaproov.