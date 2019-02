Galeriid: koolitantsulised lustisid Harju- ja Jõgevamaal

Žürii koosseisu kuulusid tantsija, tantsukunstnik ja -õpetaja Raho Aadla; Tallinna

balletikooli klassikalise tantsu õpetaja Kaja Kreitzberg ning tantsuõpetaja ja koreograaf Maarja Pruuli. Sel aastal kuulutab žürii iga kontserdi lõpus välja vaid eripreemiate saajad, finalistid selguvad 20. märtsil pärast kõikide tantsude vaatamist.

Möödunud nädalavahetusel toimusid tantsupäevad kahes maakonnas: laupäeval Haabneemes Harjumaa ning pühapäeval Jõgeval Jõgevamaa tantsijatele.

Harjumaa tantsude puhul oli Raho Aadla sõnul märkimisväärne, et väga paljud trupid – eriti 1.–4. klassi lapsed – olid rütmiliselt täpsed ning tantsisid kui üks.

Kaja Kreitzberg märkis, et väga palju kasutatakse elemente, mida on raske tantsu loomulikuks osaks põimida, näiteks spagaat, sild, jalatõste ja hundiratas. Ta kutsus tantsuõpetajaid kaalutlema, kas need elemendid on kindlasti vajalikud ning sobivad tantsu tervikpilti. "Mõnikord küll, mõnikord saaks neid ehk millegi huvitavamaga asendada," täpsustas ta.

Ka Maarja Pruuli tõmbas tähelepanu tantsu terviklikkuse jälgimisele: "Kui koreograafia on kenasti lihvitud, võiks läbi mõelda, kas kostüüm, grimm, pealkiri, muusika toetavad tantsukeelt."

Peakorraldaja Raido Bergstein avaldas lootust, et ehk on järgmisel aastal igas maakonnas esindatud kõik tantsužanrid. "Sel aastal ei saanud Harjumaal näha ühtki eesti ja rahvaste tantsu ning Jõgevamaal koolilaste endi loomingut. Samas on rõõmustav, et üsna värske jazztantsu žanr on hästi vastu võetud," lisas ta.

Raho Aadla julgustas tantsuõpetajaid koreograafiat ja kompositsiooni tantsijate luua jätma. "Kui näha palju ühe õpetaja tantse, hakkab paratamatult kooruma mingi käekiri. Noored on loovad ja annavad kindlasti huvitavaid ideid, õpetaja saab siiski tehnikat jälgida ja protsessi juhtida," andis ta nõu.

Eripreemia pälvisid:

Harjumaal:

Sütitava show eest: Hoop-side – "Koopainimesed", tantsu autor Angelina Koch, show-tants vanuseastmes 6.– 9. klass.

Särava ja mõjuva esituse eest: Lola – "Tüdrukute pidu", tantsu autor Angelina Koch, lastetants vanuseastmes 1.– 4. klass.

Sidusa koreograafia eest: Keeris – "Ihaldatud", tantsu autor Britta Rohtmets, jazztants vanuseastmes 6.–9. klass.

Leidliku liikumismõtlemise eest: Carolina Master – "Maal", tantsu autor Mari-Ann Kaare, show-tants vanuseastmes 6.–9. klass.

Laetud esituse eest: Prodance tantsustuudio Viimsi – "Sära!", tantsu autorid Grisse Koppel ja Lilian Veetamm, lastetants vanuseastmes 1.–4. klass.

Selgete jooniste ja hea lavalise kohalolu eest: Petsikad – "Imeline aeg", tantsu autor Ljudmilla Loss-Maiberg, lastetants mudilaste vanuseastmes.

Lainemotiivi oskusliku kasutamise eest koreograafias: Vääna mõisakooli tantsuring – "Tuletants", tantsu autor Svea Sokka, lastetants vanuseastmes 1.–4. klass.

Enesekindla esituse eest: SG – "Võlumaailm", tantsu autorid on tantsijad ise, kooli tants vanuseastmes 4.–7. klass.

Jõgevamaal:

Jõulise ja emotsionaalse esituse eest: Tallinna Kanutiaia huvikooli Sixtina tantsustuudio – "Varjud", tantsu autor Kertu Raja, kaasaegne tants vanuseastmes 6.–9. klass.

Tundliku ja maitseka esituse eest: Jõgeva muusikakool Föönix – "Puudu/tus", tantsu autor Eline Selgis, kaasaegne tants vanuseastmes 10.–12. klass.

Mitmekesise lavapildi ja koreograafia eest: tantsustuudio Dance Dream mudilased – "Lumejänesed", tantsu autor Rita Muttel, lastetants mudilaste vanuseastmes.

Nutika teemakäsitluse eest: Jõgeva muusikakool Pärlid – "Liiklejad", tantsu autor Eline Selgis, lastetants vanuseastmes 1.–4. klass.

Olulise teema käsitlemise eest: tantsukool Cestants – "Lõpetage kiusamine", tantsu autor Kreete Pärtelpoeg, show-tants 4.–7. klass.

Otsiguliste helimaastike eest: Silver Soorsk, tantsukool Cestants.