Teatri- ja muusikamuuseum ootab mälestusi laulu- ja tantsupeost

"Eesti laulu ja tantsu juubeliaastal, kui tähistame laulupeo 150. sünnipäeva ja tantsupidu toimub 20. korda, soovime koguda kokku inimeste mälestused, et näidata, milline on olnud selle traditsiooni panus ja olulisus eesti rahva elus," rääkis Eesti teatri- ja muusikamuuseumi muusikaosakonna juhataja Kristo Matson.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel