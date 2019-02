Eestis toodetud õlu valiti 50 parima hulka

"Ta on kindlasti maailmaklassi õlu, Eestis tehtud, olgem uhked selle üle," ütles õllesommeljee Helen Aasmann ETV saates "Ringvaade".

"Sajand" on kange õlu, kuid Aasmanni sõnul lisab see lihtsalt põnevamat maitset. "Nende maitsebukett on palju komplekssem ja huvitavam," rääkis naine kangetest õllejookidest, et tumedad õlled on praegu üle maailma populaarsed.

"Sajandi" sees on lisaks traditsioonilistele koostisosadele ka Vana Tallinna likööris marineeritud tammekuubikud. "Selle õlle teeb eriliseks, kuna ta on Eesti sajandaks sünnipäevaks pruulitud, siis ta on rukkilinnastega, Vana Tallinna nüanss ja õlle väljatulemise hetk," selgitas Aasmann.

Põhjala Pruulikoda asutati 2011. aastal nelja Eesti õllesõbra ja kodupruulija poolt. RateBeer hääletusel nimetati pruulikoda teist aastat järjest maailma saja parima hulka. Konkurente oli 34 000.

RateBeer 2000. aastal asutatud rahvusvaheline käsitööõllede entusiaste koondav keskkond, mis haldab õllehuviliste foorumit, tegeleb valdkonna tutvustamise ja huviliste harimisega. RateBeerist on saanud autoriteetseim õllede hindamise keskkond, mis seab õllepruulijad ja parimad õlled igal aastal paremusjärjestusse neile erinevates kategooriates antud tuhandete hinnangute järgi. Keskkonda kasutavad sajad tuhanded liikmed enam kui sajast riigist.