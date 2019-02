Hannes Hanso elavdas Eesti suhteid Lõuna-Aafrikas

"Mulle isiklikult tundus kõige turvalisema, arenenuma kui ka mõnusamana eSwatini, endise nimega Svaasimaa," rääkis Hanso oma kogemustest ETV saates "Ringvaade".

Hanso sõnul oli tunda, et valge nahaga välismaalasel on Lõuna-Aafrika Vabariigis taak tuntav. Lesothos ja Mosambiigis on olukord lihtsam, eSwatinis võtavad inimesed välismaalased aga avasüli vastu. "Sõbralikumat naeratust inimeste näol ei näe, kõik tahavad, et sa seal oled," selgitas Hanso.

Kui Svaasimaa, Lesotho kui ka Lõuna-Aafrika Vabariik on olnud Suurbritannia kolooniamaad, siis Mosambiik kuulus Portugali koloniaalvõimu alla. Lesotho asub Lõuna-Aafrka Vabriigi sees ja selle riigi madalaim punkt on võrreldes teistega kõrgeim ehk 1400 meetrit.

Hanso visiidi eesmärk oli teha kampaaniat Eestile toetuse saamiseks ÜRO julgeolekunõukogu valitud liikme kohale perioodiks 2020-2021 ning elavdada riikidevahelisi kahepoolseid suhteid.

Hanso ütles, et Eesti pole Aafrika riikidele täiesti tundmatu paik, vaid kuulus oma e-valitsemise ja IT-valdkonna järgi.