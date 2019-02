Kuressaare jõulupuu okkad pannakse joogi sisse

Kuuse tüvest saab suvel Kuressaare linna jaanilõkke emapuu. Ja tänavu esmakordselt lähevad kasutusse ka kuuse peenemad oksad ja okkad. Need pannakse pudelisse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meil on plaan Kuressaare kuuse tänavused oksad panna meie toonikusse," selgitas Lahhentagge tootmisjuht Maarit Pöör.

Pööri sõnul on kuusel on nii värskemaid kui ka kuivanud oksi. "Aga piisavalt on näha, et rohelist on meie tooniku jaoks piisavalt. Ja lisaks oleme me teinud laboris uuringuid, laborist on läbi käinud need okkad, et kindlustada see, et nad ei ole saastunud," lisas Pöör.