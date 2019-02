Piltuudis: ERR-i lugeja püüdis fotole Tallinna lähedal pesitseva Jäälinnu

"Pole vaja kaugele Tallinnast minna, et kohata üht ilusamat lindu, kelleks on jõgede kalliskivi Jäälind," kirjutas autor, jättes Jäälinnu pesitsuskoha saladuseks.

Jäälind on Eestis elanud juba sadu aastaid, kui mitte tuhandeid. Külmematel ajaperioodidel on ta siit taandunud, et siis jälle naasta. Talveks jääb Eestisse arvatavalt kuni sada lindu, teatas Eesti Ornitoloogiaühing.

Jäälind on Eestis küll üsna vähearvukas, kuid siiski on ta välimuse poolest tuntud ja armastatud linnuliik. Eksootilise sinise seljasulestiku tõttu kutsutakse teda põhjamaade kalliskiviks ja samal põhjusel on ta ka fotograafide üks lemmikuid.

Eestis pesitseb 50-300 paari jäälinde. Arvukuse suur kõikumine tuleneb külmadest talvedest, mis on neile hukatuslikud. Jäälind elutseb peamiselt jõgede ja ojade ääres ning toitub väikestest kaladest.

Kõige tuntumad jäälinnu pesitsuskohad asuvad Kagu-Eesti liivakivipaljanditega jõgedel.

Jäälind kandis 2014. aastal aasta linnu tiitlit.