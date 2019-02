Netflix omandas suure raha eest vastuolu tekitanud filmi näitamisõigused

Jaanuaris esilinastus Sundance'i filmifestivalil "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile", kus Ameerika sarimõrvari Ted Bundy rollis astub üles Zac Efron. Bundy glamoriseerimise pärast vastuolu tekitanud filmi režissöör on Joe Berlinger, kes lavastas ka Netflixis esilinastunud dokumentaalfilmi "Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes". Nüüd on teada, et sarnaselt dokumentaalile jõuab Netflixi ka mängufilm.