ERR-i uues saates "Taevavalvurid" hakatakse otsima lennujuhte

"Me hakkame otsima taevavalvureid. Me hakkame otsima lennujuhte. Neid inimesi on Eestis, aga neid võiks olla rohkem," selgitas saatejuht Sander Loite lähemalt ETV saates "Ringvaade".

Loite tõdes, et tal puudub statistika, kui palju Eestis lennujuhte on. "Tore oleks, kui iga aasta saaks kümme uut lennujuhti juurde, oleks väga hästi," lausus ta, miks sellist saadet vaja on.

Kaks kuud lennujuhina töötanud Marje Mölder ütles, et lennujuhtidel peab olema ruumiline ja loogiline mõtlemine ja ta peaks oskama asju ette näha. Saates osalevad lennujuhid saavad spetsiaalse väljaõppe, mistõttu pole varasem haridus oluline. "Kui sa kuuled või näed, et me räägime sellest, siis jumala eest, proovi," kutsus Loite kõiki üles, kes tunnevad endas ära lennujuhi omadused.

Saate võitja ehk Eesti parim lennujuht saab auhinnaks reisi ümber maailma ja teised tugevad konkurendid saavad läbida lennujuhi väljaõppe.

