Soome popstaar ALMA avaldas Tallinnas filmitud muusikavideo

Videos osalenud Kristjan Taska rääkis Menule, et sattus ALMA muusikavideosse tänu Facebooki grupile "Pean saama näidelda, muidu suren!". Muusikavideo võtted toimusid Tallinna angaaris. "Võtteplatsil olid väga sõbralikud ja toredad inimesed ja kuna tol päeval oli natuke jahe, siis hoolitseti kõigi näitlejate eest, et me ära ei külmuks. Need võtted ja see päev oli lihtsalt suurepärane ja kogemusterohke ja selle tulemust võib näha muusikavideost," rääkis Taska.

Laulu produtsendiks ja autoriks on ALMA, Justin Tranter ja Mike Sabbath ning "When I Die" on teine pala 5. aprillil ilmuvalt debüütalbumilt "Have You Seen Her?". See tähistab ka järjestikust uute lugude avaldamise algust koos neid saatvate visuaalidega kuni värske albumi ilmumiseni.

"When I Die" muusikavideo on üles vôtnud tunnustatud Soome režissöör Miikka Lommi ja see näitab viimase ôhtusöögi meeleolus ALMA-t endale hauda kaevamas. "Laul sündis mõttest, et see millal ja kuidas me siit ilmast lahkume ei ole üldse meie kontrolli all. Me veedame liiga palju aega muretsedes asjade pärast, mida me kontrollida ei saa, me proovime koguaeg olla paremad, rikkamad, edukamad. Harva suudame väärtustada käesolevaid hetki. Mine peole, kuluta oma raha, isegi kui sul on homme tööpäev, ja sa jääd ellu," ütles ALMA, kes tahtis, et video näeks välja kui sinu elu viimane pidu.

Uus singel järgneb tema kriitikute poolt kiidetud EP'le "Dye My Hair," millelt pärit plaatina singel "Chasing Highs", hitsingel "Phases" FT. French Montana (koos CHARLI XCX'i poolt valminud eksklusiivse videoga) ja tema 2018 mixtape "Heavy Rules." ALMA on kogunud kokku üle 350 miljoni Spotify striimi ja on olnud iTunes'i maailma edetabelite eesotsas.

ALMA on teinud ulatuslikult koostööd oma kuulsate sõpradega nii kontsertidel kui ka stuudios, kelle hulgast olgu nietatud Charli XCX, Tove Lo, Zara Larson, Dua Lipa, Halsey ja Miley Cyrus. 2018 aastal oli ta tuuril koos sôbra MØ'ga.

ALMA avalikustas ka oma oodatud Euroopa tuuri kuupäevad ja paigad, mille hulgas London, Pariis, Berliin, Helsingi ja Tallinn.

29. märts: The Academy, Dublin

31. märts: – Warehouse, Glasgow

1. aprill – Academy 2, Manchester

2. aprill – The Haunt, Brighton

3. aprill – Electric Brixton, London

5. aprill – Burgerhaus Stollwerk, Cologne

6. aprill – Melkweg Oude Zaal, Amsterdam

7. aprill – Rotonde Orangerie, Brussels

8. aprill – La Maroquinerie, Paris

10. aprill – Plaza, Zurich

11. aprill – Technikum, Munich

12. aprill – Festaal Kreuzberg, Berlin

15. aprill – Niebo, Warsaw

17. aprill – Club Hollywood, Tallinn

18. aprill – Black Box, Helsinki