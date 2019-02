Oma sünnimaa sattumine teleseriaali kõverpeeglisse on õpetlik kogemus. See osutab, et kõik pole kuld, mis hiilgab – ning mõne võõra keele, riigi ja eluolu tele-ekraanil või kinolinal ehedana näimise taga võib olla vaid tõsiasi, et meile on seda lihtne maha müüa, sest me ei tea sellest tuhkagi, märgib Rain Kooli Vikerraadio meediakommentaaris.