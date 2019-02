Raul Vaigla jäi tütre Marie sünnist ilma: lapse silmades oli etteheide

Oma kaasa Leilaga abiellus basskitarrist Raul Tallinnas 17. juunil. Paar aastat tagasi üllatas üks naine oma abikaasat kitarritunniga Vaigla juures ning kui mees tundi saabus, teatas ta, et abiellusid Vaiglaga samal päeval. "Te ütles, et tal on kõik meeles, kuidas kõik rääkisid, et Jaak Joala tuleb kohe pulma. Neid ei pannud keegi tähele, kelle pulmad olid. Kõik olid elevil, et järgmisesse pulma tuleb Jaak Joala," naeris Vaigla oma pulmapäeva meenutades Vikerraadio saates "Käbi ei kuku..."

Vaigla rääkis, et kui tütar Marie sündis, käisid samal ajal Kaarli kirikus "Jesus Christ Superstari" proovid ja kuna sünnitus kestis kaua, lootis ta, et jõuab tunnikeseks peaproovi joosta. Raul ütles, et selle ajaga jõudis laps muidugi ära sündida. "Mul on see nii hästi meeles. Marie vaatas mind, silmad olid lahti, ja ma tundsin seda etteheidet, et kus sa olid," naeris Raul Vaigla.

Kui Marie vanem vend sai nimeks Robert muusiku Robert Planti järgi, siis Marie esimene nimi pärineb tema ema Leila vanaemalt. Keskmine nimi Margarite tuli aga vahva juhuse läbi, sest Raulil oli komme kutsuda kõhus kasvavat last Margariteks. "Kui Leila kõht oli suurem, ma käisin ja patsutasin kõhtu, et noh, kuidas sa ennast tunned Margarite. Me ju tegelikult ei teadnud, kas tuleb poiss või tüdruk," meenutas Raul, et sündides otsustatigi tütar Margariteks nimetada.

Oma kaht last Raul võrrelda ei oska, sest Robert on Mariest üheksa aastat vanem. Küll aga näeb lapsepõlvepiltidelt, et lastel on sarnased maneerid ja kehakeel. "Meil on üks sõber, kellega Robi tegi kümme aastat tagasi muusikat ja nüüd saatuse tahtel teen mina temaga koos muusikat. Ta päevas korra vähemalt mainib seda, et see, mida praegu tegid, oli nii Robi," selgitas Marie.

Mõlemad Rauli lapsed on pärinud isa muusikageeni. Raul ise õppis juba lasteaiaealisena laste muusikakooli eelklassis ja mäletab ehedalt, et sai seitsmendaks sünnipäevaks vanaisalt kingituseks klaveri. "Mis see praegu emotsionaalselt mulle tähendab, seda enam, kui sa mäletad nii ehedalt seda momenti. See annab mulle ka vastutuse, et mina vanaisana proovin vähemalt nii palju kui suudan olla hea vanaisa," rääkis Raul.