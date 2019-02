"Osooni" erisaade uurib, kuidas säästa maailm prügisurmast

Jäätmete kogumine, sorteerimine ja ümbertöötlemine on kasvanud inimkonna ellujäämisküsimuseks. 2016. aastal tekkis maailmas ainuüksi olmejäätmeid 2,01 miljardit tonni. Eesti kodudes koguneb olmejäätmeid aastas 400 000 tonni ja ringlusse läheb sellest ainult 32%. Juba järgmisel aastal peaks see protsent olema 50. Ülesande mittetäitmisel võib Eestit oodata ligi 100 miljoni euro suurune trahv. Kuidas 11 kuuga see ülesanne täita?



"Osoon" käsitleb jäätmeprobleemi nii kohalikust kui ka globaalselt vaatenurgast ning uurib sedagi, kuidas edendada jäätmete liigiti kogumist ja ringlusse suunamist. Lahendusi Eestile oodati uuelt jäätmeseaduselt, mille menetlus on aga hetkel peatatud.



"Jääde tänapäevases maailmas ei ole juba ammu lihtsalt jääde, vaid see on puhas ressurss, mis tuleb anda uuele ringile," tõdes "Osoonile" jäätmemajanduse ekspert Rauno Raal. Kas eestlasi ootab ees olmejäätmete maksustamine ja milliseid muudatusi peaks argielus sisse viima pakendite kogumisel? Millised on need ühiskonda muutvad, ja teinekord valusadki otsused, selgitavad tänases erisaates avaliku ja erasektori esindajad.



"Osooni" erisaade "Maailm upub prügisse" on ETV ekraanil esmaspäeval kell 20.30.