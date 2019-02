Retrobestil rõõmustavad tänavu kuulajaid Maxi Jazz Faithlessist ja Alice Deejay

Pühajärvele saabub esmakordselt oma personaalse DJ-kavaga hiphop-, house- ja klubimuusika kuningas Maxi Jazz Faithlessist. Maxi Jazz alustas oma DJ-karjääri 1984. aastal Londonis ja murdis üsna kiiresti muusikaäri tippu. Pärast Faithlessiga liitumist sai neljaliikmeline kooslus maailmas tuntuks singlitega "Insomnia", "Salva Mea" ja "Reverence".

Briti räppar, DJ ja laulukirjutaja Maxi Jazz on koostööd teinud maailmakuulsate artistidega, teiste seas ka Robbie Williamsi ja Tiestoga. Aktiivselt lavalaudadel esinev Maxi Jazz on lubanud Pühajärvele tuua parimad hitid ja emotsioonid.

Juba 20 aastat kõlanud rütmikad bassilood toob Lõuna-Eestisse ka Alice Deejay. Bändi esimesed avalikustatud singlid osutusid tõelisteks hittideks, mis saavutasid kohti raadiotabelite esikümnes paljudes Euroopa riikides ja ka Põhja-Ameerikas. Miljoneid kuulamisi ja uhkeid tiitleid saavutasid hittlood "Better Off Alone" ja "Back in My Life".

Festivali mõlemal päeval saab kuulda head muusikat armastatud filmidest. Eesti filmidest pärit muusikat esitab helilooja Olav Ehala koos solistide Lauri Liivi ja Nele-Liis Vaiksoo ning saateorkestriga. Esitlusele tulevad laulud Eesti filmidest, teiste seas pakuvad äratundmisrõõmu "Vokilaul", "Näkilaul" ja "Kodulaul". Maailma kultusfilmides kõlanud muusika toob Pühajärvele Love Criminals eesotsas Mikk Tammepõlluga.

Belgiast saabub Pühajärvele laulja ja laulukirjutaja Kate Ryan. 2001. aastal karjääri alustanud laulja on esindanud oma sünniriiki Eurovisioonil ja laulnud end väga paljude inimeste huulile. Tema hittide hulka kuuluvad "Desenchantee", "Libertine", "Ella, elle l'a" ja "Voyage Voyage".

Eesti artistidest lisandus nimekirja 2 Quick Start, kes tähistab sel aastal oma 25. lava-aastat.

Juba varem on avalikustatud järgmised ajarännakule viivad artistid: Belinda Carlisle, Thomas Anders, Smokie, Arabesque, Laine, Anne Veski ja Marju Länik.

Retrobest 2019 toimub 28. ja 29. juunil Otepääl looduskauni Pühajärve kaldal.