Uus uuring soovitab inimestel süüa 77 protsenti vähem liha. Kui suurt eneseületust tähendaks see suure lihasõbra Ivo Linna jaoks? Ta märkis, et kuigi ta ei söö liha üldse nii palju kui kunagi, siis oleks oluliselt väiksemate lihakogustega siiski keeruline harjuda, kuid ta lubas, et võtab sellise nädalase väljakutse ette.

