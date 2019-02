USA kodakondsus- ja migratsiooniamet vahistas räppar 21 Savage'i

Migratsiooniameti avalduses selgub, et 21 Savage (kodanikunimega Sha Yaa Bin Abraham-Joseph) sisenes Ameerikasse legaalselt 2005. aasta juulis, kuid on pärast viisa lõppemist 2006. aasta juulis viibinud Ameerikas illegaalselt, vahendas Pitchfork. "Lisaks sellele peeti ta 2014. aastal oktoobris kinni narkootikumide omamise tõttu."

Varem ei olnud teada, et 21 Savage on Briti kodanik. 2016. aastal väljaandele The Fader antud intervjuus kinnitas ta, et tema ema on Dominikaani päritolu.