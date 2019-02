Teadaolevalt hoiab praegu rekordit Michigan USA-s, kus eelmisel aastal valmis ühe tunniga 2228 lumememme. Väätsal jäi pühapäeval uus rekord siiski sündimata, kuigi valmis 1 536 lumememme, mis samuti on hea saavutus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Väätsa ja Reopalu vahele jääv 4,5 kilomeetri pikkune Väätsa-Reopalu kergliiklustee oli lumememmede ehitamiseks ideaalne koht, lisaks soosisid rekordikatsetust ka paar plusskraadi ja palju lund. Tuldi üksi, koos sõprade, perekonna või kogu töökollektiiviga.

Lumememmede ehitamisel oli kaks reeglit. Esiteks tuli lumememm teha kergliiklustee äärde, mitte kergliiklusteele, kus hiljem peab liikuma lumesahk, ja teiseks, kui oma lumememmed on valmis, tuli ringi käia ja teiste kätetööd nautida.

Hetkel hoiab esikohta Michigan, kus 2018. aastal valmis ühe tunni jooksul 2228 lumememme. "Püüame ehitada vähemalt ühe lumememme rohkem, kuid ei sea ehitamisele ajalist raamistikku, kiirustama ei pea, alustada võib ka hiljem," selgitas lumememmemeister Lauri Läänemets enne ettevõtmise algust.

Esimest korda ehitati Väätsal lumememmesid 2016. aastal 600, toonane maailmarekord oli siis 2036. Vahepeal rekord suurenes ja 2018. aastal valmis Väätsal 1406 lumememme.

"Arvestades, et viimati ehitati memmesid poole võrra rohkem kui esimene kord, on seekord põhjust uskuda, et uus rekord tuleb ära," tõdes Läänemets. "Rekordist aga olulisem on sündmus ise, sest see toob kokku suuri ja väikseid ehitajaid, ühendab kogukonda. Varasemad aastad on ka näidanud, et sellest saab hiljem turismiatraktsioon."

Väätsa Rahvamaja turgutas kõiki ehitajaid kuuma tee ja pirukaga. Lumememmedele oli lubatud selga panna riideesemeid või neid värvida.

2017. aastal võitsid Väätsa lumememmed Eesti tähtsaima reklaamiauhinna Kuldmuna ja seal välja antud eriauhinna.