Tšellopoisid show nimel jõhve katki mängida ei pelga

Saates "Hommik Anuga" olid külas Tšellopoisid ehk 18-aastased Karret Sepp ja Kaspar Kluge, kes tegid stuudios ka oma esimese avaliku ülesastumise. Kui Sepp tunnistas, et tema õpetajale selline tšellorammimine ei meeldi, siis Kluge õpetaja seda just teda tegema innustabki. Kumbki poiss see-eest kontserdiolukorras show nimel end tagasi hoida ei taha, tähendagugi see katkiseid jõhve.

"Talle väga see ei meeldi," märkis Karret Sepp oma õpetajast Ardo Västrikust Tallinna Muusikakeskkoolis rääkides. "Ma õpin ikkagi klassikalist muusikat. See pole piisavalt raske."

Kaspar Kluge õpib popp-jazz tšellot ja tema õpetaja Liis Lutsoja Otsa-koolis kiidab pigem sellist asja takka. "Eks ma proovin ka teisi inimesi samasse auku kaasa tõmmata."

Tšellopoisid esitasid saates "Hommik Anuga" oma nägemuse Queeni loost "Bohemian Rhapsody".

Sepp märkis, et klassikalise tšello või Mozarti vastu tal midagi ei ole. "Seal teised heliloojad, David Popper ja Gaspar Cassadó, need on ka hästi lahedad. Lihtsalt, kui sa teed rasket muusikat, siis hästi lahe on vahepeal teha vabamat ja kergemini väljatulevat, kui et oodata mitu kuud, kuni see valmis saab."

Kluge tunnistas, et talle meeldivad lihtsalt asjad, mis on teistsugused. "Kui tšello mugavustsoon on klassikaline muusika, siis hästi lahe on see sealt välja tuua." Seda, et Apocalyptica või C-Jam oleks juba sama asja ees ära teinud, poisid ei pelga. "Tegelikult on see, et ühendada bänd ja kitarriefektid, täiesti asi omas nišis."

Teise loona esitasid Tšellopoisid saates "Hommik Anuga" oma nägemuse Foster The People'i loost "Pumped Up Kicks".

Nad tunnistasid, et üks show-elemente esinemiste juures on see, et poogna jõhvid katki läheksid. "Küttelooks on hea võtta rahvakeeli nn juust poogen, mis väga kergesti järele annab. Kui on korralikud jõhvid, siis ega nad mängimisel tegelikult katki ei lähe", ütles Kluge.

Liigselt nad seda siiski praktiseerida ei taha, tõdes Sepp. "Kui liiga palju rammida, siis võib poogen ise ka puruks minna. Kui pragu sisse tuleb, siis see tähendab, et pilli hind langeb kohe 50 protsenti." Ise mängib ta umbes 2000–3000-eurose pilliga.

"Üks asi on hind, aga kui endal ka õnnetusse kohta see pragu peaks tekkima, siis on pill surnud," rääkis Kluge.

Poisid demonstreerisid, et suudavad oma pillidest välja võluda ka mittemuusikalisi helisid. Kluge suudab oma tšelloga teha vormeli ja kajaka häält. Sepp klassikalise muusika õppijana aga näiteks lehma häält. Aga ka autosireeni häält.

Ühtegi Uudo Sepa lugu, kes on Karreti vend, nad kontserdikavasse võtta ei plaani, kuigi Karret on Uudole tausta mänginud – superstaarisaate finaali ajal. "Me oleme teinud enne ka kontserte, aga hästi vaikselt ja pere siseringis."

Kluge ütles, et üks suurimaid väärtusi on see, et on inimesi, kes neid kuulavad. Sepp lisas, et kuigi praegu ei ole nende muusika nii kvaliteetne kui nad tahaks, aga kvaliteedi tahe on olemas ja sinna poole nad ka pürgivad.

Tšellopoiste esimene avalik kontsert "Meil poogen" toimub 22. veebruaril Erinevate Tubade Klubis Tallinnas.