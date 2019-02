"Hommik Anuga" stuudios oli Eesti Kuulsuste Koja eestvedaja Risto Lehiste, kes valmistab ette Eurovisiooni kostüümide näitust, märkides, et ajab maikuus avatava väljapaneku jaoks eriti taga Ivo Linna sinist pintsakut 1996. aasta Eesti euroloost "Kaelakee hääl". Saatejuht Anu Välba andis pärast saate eetrisseminekut teada, et Pintsak on tänu saatele ka leitud.

"Kui kellelgi on see pintsak olemas, siis ma väga palun, et selle näituse jaoks võiks meile seda kolmeks kuuks laenata," tegi Lehitse saates üleskutse. Linna käest oli ta pintsaku kohta küsinud ja seda otsivat ka Linna ise.

Viimati oli Linna sõnul see pintsak kitarripoe Guitar Safari seina peal klaasi taga ja kui see kinni pandi, sattus see kellegi kolmanda kätte. "Võib-olla see inimene kuuleb meid läbi tele-eetri ja oskab meid aidata." Pärast saadet andiski endast teada üks vanahärra, kelle suvilas see pintsak kümme aastat olnud oli.

Näitus lõppeb 2011. aasta Eurovisiooniga. "Selle idee pani mulle tegelikult pähe Sandra Sersant. Tema ütles, et aga tee selline äge näitus, et mulle on sulle Liisi poolt ka kostüüm või paar anda. Aasta otsa on see laagerdunud ja nüüd ma hakkasin sellega tegelema, ning kuna Eurovisioon on praegu tähelepanu keskpunktis ja on ka maikuus tähelepanu keskpunktis, siis maikuus tahan ma selle näituse avada."

Stuudios oli tal kaasas Dave Bentoni särk, millega mees 2001. aastal koos Tanel Padariga Eurovisiooni ka võitis. "See on isegi roosam kui ma oskasin ette kujutada." Peale Bentoni särgi tuli tal näitust ette valmistades esimesena meelde ka Laura nn peegelkostüüm. Ta lisas ka, et Eurovisioonil saadud tulemus näituse valiku koostamisel ei loe. "Eesti enda jaoks on Eesti eelvoorud ju vähemalt sama olulised kui Eurovisioon."

Laura Põldvere peegelkleit. Autor: Siim Lõvi/ERR

Samuti oli tal stuudios kaasas Eda-Ines Etti roheline kaabu. Lehiste tõdes, et kuivõrd neil liiga palju näituseruumi ei ole, võtavad nad sinna kõige-kõigemad näited.

"Mul on muidugi paari kostüümi pärast mure, et ei õnnestu neid leida." Lisaks Bentoni särgile, Laura kleidile ja Etti kaabule on neil kokkulepe ka Elina Nechayevaga tema suure seeliku osas, Ott Lepland lubas anda talle Bakuus esinemiseks spetsiaalselt tehtud ülikonna. Peale selle loodab ta saada Silvi Vraidi kostüümi.

"Hetkel rohkem ei tule meelde, aga neid on veel. 10–15 kostüümi tahaks välja panna. Loomulikult koos lugudega. Nii nende rõiva meistrite lugudega, sest tihtipeale on need rohkem seotud moekunstnikuga kui laulja endaga. Aga mõlema lood sinna juurde ja siis ilusasti välja eksponeerida."

Ta tunnistas, et ajab taga veel ka Neiokõsõ kostüüme. "Kui kellelegi on need kuskil, siis need ma paneks ka välja. Need olid väga ägedad." Neiokõsõ kostüümidest saab teada anda Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumisse e-posti aadressile risto.lehiste@tmm.ee.

"Hommik Anuga" tegi Lehistele üllatuse ja kutsus stuudiosse Eesti 2001. aasta Eurovisiooni võiduloo autori Ivar Musta koos Taanist, Kopenhaagenist saadud trofeega, millele võiks Lehiste näitusel samuti koht leiduda. "Muidugi, see on see crème de la crème seal tordil."

"Hommik Anuga" tegi Lehistele üllatuse ja kutsus stuudiosse Eesti 2001. aasta Eurovisiooni võiduloo autori Ivar Musta. Autor: Siim Lõvi/ERR

Must tunnistas, et ise pole ta seda trofeed ammu enam üldse välja võtnud. "Üks või kaks tagasi olid mul külalised ja siis paluti vaadata ja ma näitasin. Tegelikult on see mul kapis, mis sellega ikka teha."

Jutu käigus tuli ka välja, et tegelikult valis Bentonile ja Padarile riided välja Must isiklikult. "See oli võimalik, sest ma mäletan, kui palju probleeme Silvi Vraidil oli oma suure kleidiga. See oli nii raske ja ta higistas selles, kuigi see oli ilus ja oli hästi õmmeldud."

Bentoni ja Padari puhul ei pidanud ta oluliseks, mis neil seljas on. "Oluline oli see, et nad ei läheks paljalt lavale. Mul tekkis ka mingi sõber, kes tegi mulle 12–15 protsenti allahindlust. Ma tean, et Dave pani teised kingad Eurovisiooni ajaks." Kapis neid enam tal pole, et Lehistele anda.

Must osales viimati Eurovisioonil 2006. aastal looga "Be First", mis Eesti eelvoorus jäi kaheksandaks. Pärast seda ta enam osalenud ei ole. "Mul on selline tunne, et kaks korda ühte jõkke on raske astuda. Teine asi – ma väga kaua mõtlen, kellele ma tahaks lugu teha ja mõtlen nii kaua, et see aeg on juba käes. Ma ei leia paugupealt endale lauljat."

Ta tõdes, et muusikat ta kirjutab, kuigi teravat vajadust tal kirjutada ei ole. "Ma võin teha seda väga kiiresti ja väga hästi raha eest, kui keegi tellib. Nojah, ma istun ja mängin klaverit, kui mingi lugu tuleb, aga mis ma sellega teen?"