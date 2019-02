Kerli Kivilaan: minu trump on lihtsus

"Kui ma seda lugu kirjutasin, oli minu mõte, et ma tahaks, et see oleks rahulik ja intiimne. Selline esitus, mis jõuaks sõnade ja meloodiaga inimesteni. Ma ei tahtnud mitte millegagi üle pingutada ja ma loodan, et see õnnestub ka," avaldas Kivilaan.

Kerli loodabki publiku südame võita lihtsusega. "Ma arvan, et see trump ongi lihtsus, see, et ma olen bändiga laval, me laulame omakirjutatud laulu ja teeme seda nii hästi kui vähegi õnnestub," lausus ta.