Iseloomad: meie etteaste võib sisaldada suuri ootamatusi

"Mis omakorda andis meile uuesti energiat, et täna veel rohkem ennast suruda ja kindlust," rääkisid bändiliikmed Menule.

Bändi sõnul on see aga alles algus, sest juba praegu on koosseisul kirjas paar festivalil esinemist. Bändi sõnul on see tänu Eesti Laulule. "See on hea hüppelava tegelikult," tõdesid nad.

Eesti Laulul proovib bänd harjuda olukorraga ning bändiliikmete sõnul pole veel kindel, et otse-eetris mingeid viperusi ei juhtu. "See võib sisaldada suuri ootamatusi, mida me loodame, et siiski ei tule. Tulevad planeeritud ootamatused võib-olla," naersid bändiliikmed.