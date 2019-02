Uku Suviste: Venemaa lava oli umbes samades mõõtmetes

Uku ütles Menule, et tal on hea meel jälle kodupubliku ees esineda ning poolfinaali vastu Tartus pole tal samuti midagi. "Midagi teistmoodi. Tartu on mulle alati meeldinud, ma olen väga armastanud seda linna. Selles mõttes pole mul Tartu vastu midagi," tõdes ta.

Uku lisas, et kuigi Venemaal oli publikuarv teine, siis vähemalt lava mõttes on Eesti Laul talendisaatega sarnane. "Kui neid mõõtmeid hakata tegelikult võtma, siis ma arvan, et see jäi samadesse mõõtmetesse," avaldas Suviste.

Uksed täna õhtul toimuvale showle avatakse kell 17, kell 18-18.30 jagavad artistid fännidele autogramme, üllatusi täis kontsert stardib kell 19.