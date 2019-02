Grete Paia: ühel hetkel on mul lava peal 900 kraadi kuumust

Paia avaldas, et ühel hetkel on tema lähedal 900 kraadi kuumust, mille ta peab ise ära kustutama. "Osad ütlevad, et kuidas sa julged, et see ei ole väga ohutu ja tavapärane asi," rääkis Paia Menule, et linna peal liiguvad juba jutud tema ohtlikust trikist.

Lisaks ohtlikule trikile on Paia sõnul ärevust tekitav, et jäi teisipäeva hommikul haigeks, kuigi proovis mitu nädalat ainult koduseinte vahel püsida. "Nüüd ma natuke olen tõbine ja mul on selline hääl nagu mul oleks väga tugev nohu. Nohu mul tegelikult ei ole, lihtsalt eriefekt häälel," selgitas ta.

Uksed täna õhtul toimuvale showle avatakse kell 17, kell 18-18.30 jagavad artistid fännidele autogramme, üllatusi täis kontsert stardib kell 19.