Lacy Jay: minu laul väärib maailma jõudmist

"Ma olen ainus, kellel on peamikrofon ja see on väga keeruline. Peamikrofon liigub ringi ja kui sul on palju esemeid, nagu ehted, siis see jääb kuulda," selgitas Jay Menule.

Lauljatar otsustas peamikrofoni kasuks, sest mängib kitarri ja talle meeldib end liikumisega väljendada.

Eesti Laulul osalemine ei tundu Lacyle veel siiani reaalne, kuid otsust pole ta veel kahetsenud. "Ma arvan, et see on nii meelelahutuslik ja mul pole mingit kahetsust. Need kassikostüümid ja võimsad etteasted, need on väga meelelahutuslikud," naeris ta.

Lacy sõnul pole ta veel kaalunud võimalust, et pärast tänast eestlased ta tänaval ära tunnevad, kuid usub, et võistluslaul on kuulsuse ära teeninud. "Ma arvan, et Ago tegi nii suurepärast tööd selle lauluga ja ma ei imesta, kui see laul Eestis populaarseks saab," ütles Lacy, kelle laul sündis koostööd Ago Teppandiga.

Loo "Hallelujah" edasipääsu loodab Lacy selle pala sõnumi tõttu. "Ma arvan, et see on nii võimas laul ja kui see midagi kellelegi tähendab ja te tahate näha, et see pääseb edasi, siis hääletage selle laulu poolt. Te ei pea minu poolt hääletama, aga laul on väga võimas ja peaks maailma jõudma," lausus ta.

Lacy pole välistanud ka võimalust, et hakkab Eestis kontserte andma. "Me otsustasime vaadata, kuidas lauluga poolfinaaliga läheb ja siis mõtleme edasi," sõnas ta.

Samuti ei ole võimatu, et Lacy millalgi taas Eesti Laulule satub. "Mul on nii palju sõpru Eesti Lauluga seotud, ma arvan, et seda ei saa vältida, et ma siia kunagi tagasi jõuan," tõdes ta.

Uksed täna õhtul toimuvale showle avatakse kell 17, kell 18-18.30 jagavad artistid fännidele autogramme, üllatusi täis kontsert stardib kell 19.