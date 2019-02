Maailmas on vähe asju, mis oleks olulisemad kui laskesuusatamine. Riigikogu valimised? Kindlasti mitte. Religioon? Täiesti teisejärguline. Kersti Kaljulaid, Donald Trump, Vladimir Putin? Need on kõik ju kõvad laskesuusatajad. Kõik, kellele tänavu ordenid anti, on laskesuusatajad, eriti Mart Juur.