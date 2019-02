Eestimaal ei ole puudust põnevatest inimestest ja paikadest, kuigi poliitikud jõuavad maale ainult enne valimisi. Aga maa on selline kummaline koht, kuhu kirjad ei jõua ja internetis saab ka käia ainult kord kuus, kui tuleb internetiauto. Teleka puhul samamoodi ilmub ju telekalahvka. Aga sellest kõigest hoolimata "Ongi Koik" maakorrespondent Toho Tõll-ae leiab, et maal toimub elu kogu aeg.

