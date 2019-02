Teises poolfinaalis selguvad täna õhtul viimased kuus finalisti

"Kui esimeses poolfinaalis võis lisaks lauljatele laval näha mitmeid tantsunumbreid, siis täna tasub oodata üllatavaid eriefekte ning detailideni viimistletud lavashowd," vihjas Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula teise poolfinaali eel. Saatejuhtideks on tänagi Ott Sepp ja Piret Krumm, kes neljapäeval üllatasid muusikalise etteastega. Teist poolfinaali vürtsitavad lisanumbritena aga hoopis mitu mehist etteastet.

TÜ spordihoonesse saabuvaid kaasaelajaid ootab tänagi ees võimalus artistidega kohtuda, sest kell 18 kuni 18.30 jagavad poolfinalistid fännidele autogramme. Telerite ette tasub end täna seada aga juba kell 18.45, kui poolfinaalile eelnevat melu vahendavad ETV-s Mai Palling, Piret Järvis-Milder ja "Ongi Koik" saatest tuntud koomikud.

Teises poolfinaalis astuvad üles:

1. Synne Valtri "I'll Do It My Way", hääletusnumber: 9007001

2. Iseloomad "Kaks miinust", hääletusnumber: 9007002

3. Lumevärk ft. INGA "Milline päev", hääletusnumber: 9007003

4. Sissi "Strong", hääletusnumber: 9007004

5. Cätlin Mägi & Jaan Pehk "Parmumäng", hääletusnumber: 9007005

6. Kadiah "Believe", hääletusnumber: 9007006

7. Kaia Tamm "Wo sind die Katzen?", hääletusnumber: 9007007

8. Kerli Kivilaan, "Cold Love", hääletusnumber: 9007008

9. Grete Paia, "Kui isegi kaotan", hääletusnumber: 9007009

10. Lacy Jay "Halleluja", hääletusnumber: 90070010

11. Around The Sun "Follow Me Back", hääletusnumber: 9007011

12. Uku Suviste "Pretty Little Liar", hääletusnumber: 9007012

Hääletus avatakse saate alguses, kõne hind on 1.60.

SMS-i teel hääletamine numbril 13013 - hääletamiseks sisesta sõnumisse laulu number.

Tänasest poolfinaalist saab publiku ja žürii hääletuse tulemusena edasi kuus artisti. Neljapäeval toimunud esimesest poolfinaalist pääsesid edasi The Swingers Tanja ja Birgitiga, STEFAN, Victor Crone, INGER, Sandra Nurmsalu ja xtra basic & Emily J.

Eesti Laul 2019 teise poolfinaali otseülekanne algab ETV, ETV+ ja ERR.ee portaalis kell 19, otseülekanne jätkub kell 21.30, pärast "Aktuaalset kaamerat". Kell 21 võtavad ETV2 ekraanil ohjad enda kätte koomikud Märt Koik, Kaarel Nõmmik ja Mattias Naan.

Eesti Laul 2019 finaal toimub 16. veebruaril Saku Suurhallis. Õhtuse finaali piletid on tänaseks peaaegu läbi müüdud, finaalile eelneb samal päeval kell 11.45 piletitega peaproov.