Teises poolfinaalis astusid üles:

1. Synne Valtri "I'll Do It My Way"

2. Iseloomad "Kaks miinust"

3. Lumevärk ft. INGA "Milline päev"

4. Sissi "Strong"

5. Cätlin Mägi & Jaan Pehk "Parmumäng"

6. Kadiah "Believe"

7. Kaia Tamm "Wo sind die Katzen?"

8. Kerli Kivilaan, "Cold Love"

9. Grete Paia, "Kui isegi kaotan"

10. Lacy Jay "Halleluja"

11. Around The Sun "Follow Me Back"

12. Uku Suviste "Pretty Little Liar"

Neljapäeval toimunud esimesest poolfinaalist pääsesid edasi The Swingers Tanja ja Birgitiga, Stefan, Victor Crone, Inger, Sandra Nurmsalu ja xtra basic & Emily J.

Žürii:

Toomas Olljum

Maiken

Tanel Padar

Sven Lõhmus

Berk Vaher

Kristjan Hirmo

Margus Kamlat

Jüri Pootsmann

Luisa Rõivas

Eesti Laul 2019 finaal toimub 16. veebruaril Saku Suurhallis. Õhtuse finaali piletid on tänaseks peaaegu läbi müüdud, finaalile eelneb samal päeval kell 11.45 piletitega peaproov.