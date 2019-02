"Ongi Koik" | Koiksugu uudised

"Jüri Ratas ei rõõmusta inimesi mitte ainult valimisnänniga, vaid pakub lisaks Ester Karuset ja Tarmo Tamme," kommenteeris Koik saate stuudios.

"Karusest ja Tammest on koduses majapidamises kindlasti rohkem kasu kui Keskerakonna kirjaga pastakast. See saab ju nii kui nii varsti tühjaks. Samuti saavad kommid jube ruttu otsa," lisas ta.

"Ester Karuse seevastu võib mitu aastat teha koduseid töid, parandada autot, ja Tarmo Tammest teeb korralik meistrimees peenarde vahele korraliku hernehirmutise ka valmis."

Eesti teadlaste ja ettevõtjate plaanitava polaarrännaku kohta märkis Koik, et ühe teooria järgi on tegu sotsiaalse eksperimendiga. "Nimelt soovitakse järele uurida, et mis juhtub, kui rida Eesti rikkamaid inimesi sööb kaheksa kuud järjest purgisuppi. Teine hulk on veendunud, et hulk edukaid mehi saadetakse lihtsalt jalust ära, et edukad naised saaksid võtta võimu enda kätte."

"Samuti on olnud kõne all võimalus, et Antarktikas tahetakse külmutada igaveseks rikaste meeste tumedad teod ja kõik inimesed, kes on neist tegudest teadlikud."

Sotsiaalmeedias populaarsest 10 aasta väljakutsest rääkides tõdes Koik, et kuivõrd poliitikud lähevad kõigega kaasa, tuli neil ka see väljakutse järele proovida. "Praegu reklaamib Taavi Rõivas end ilusal ja säraval autol. Aastaid tagasi olid autod koledamad ja Taavi Rõiva asemel oli Ivari Padar."

Ossinovski tuli möödunud nädalal välja avaldusega, et Eesti 200 parlamenti ei pääse. "Saate "Ongi Koik" uuriva toimetuse andmetel võib Ossinovski keelata pääsu riigikokku ka Keskerakonnal, Reformierakonnal ja üldse kõikidel teistel erakondadel peale sotside enda," kommenteeris Koik.

"Põhjus on väga lihtne – kui sotsid eesotsas Ossinovskiga riigikokku pääsesid, siis lubasid nad korralikult üüri maksta, isegi remonti teha ja pikapeale jäid nad üürisumma võlgu. Lõpuks juhtus see, et kui teised erakonnad riigikogu ukse taha tulid, siis sotsid olid lukud ära vahetanud, et mitte keegi teine lihtsalt ei pääsenud enam sinna sisse."

Riigikokku kandideerib mitu pereisa, mitu ajakirjanikku, mitu joogaõpetajat. "Ainult üks inimene on selline, kes on korraga nii pereisa, ajakirjanik kui ka joogaõpetaja. See mees on Hando Tõnumaa. Tõnumaa on kandidaat, kel valimislubadusi ei ole, küll aga on tal ideed ja vaated."

Riigihalduse minister Janek Mäggi oli tähele pannud, et riigikogus on üleval kuulutus, millega kutsutakse trammijuhtide koolitusele, mis algab 4. märtsil ehk päev pärast valimisi. "Need, kes riigikokku ei pääsenud, peavad omale uue tuleviku ehitama. Trammijuhina peaksid nad hästi hakkama saama – liiklema peab trammijuht kindlaksmääratud rajal. Täpselt nagu poliitik peab käima partei joone järgi. Nagu poliitik, nii viib ka trammijuht rahvast kindlalt edasi."