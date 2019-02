"Ongi Koik" | Valimiste igavene jama nimedega

Nimedega on valimistel üks igavene jama. Kandidaadile Raul Sillastele ei taha mitte keegi häält anda. Ometi on ta ju teada-tuntud inimene, Roy Strider. Roheliste toetajad sooviksid hääletada Zuzu poolt, aga nimekirjas on mingi Züleyxa Izmailova. Kes see selline on? Barbi Pilvre talendi austajad peavad meeles pidama, et nende kandidaadi nimi on ametlikult Barbi-Jenny Pilvre-Storgård. Aga vähemalt üks kandidaat tegi oma nimeasja lõpuks ometi selgeks.