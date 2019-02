Ariana Grande jaapanikeelne tätoveering ei tähenda tõlkes seda, mida peaks

Uus uuring soovitab inimestel süüa 77 protsenti vähem liha. Kui suurt eneseületust tähendaks see suure lihasõbra Ivo Linna jaoks? Ta märkis, et kuigi ta ei söö liha üldse nii palju kui kunagi, siis oleks oluliselt väiksemate lihakogustega siiski keeruline harjuda, kuid ta lubas, et võtab sellise nädalase väljakutse ette.

Grande on sageli väljendanud oma armastust Jaapani ja Jaapani kultuuri vastu. Ta alustas keele õppimist 2015. aastal ja on oma keeleoskust ka korduvalt demonstreerinud.

Tõenäoliselt mõtles Grande, et tätoveering on mõeldud lugemiseks vertikaalselt ülevalt alla ja horisontaalselt vasakult paremale, mis tähendaks tõepoolest "seitset rõngast".

Aga kuna jaapani keelt loetakse vertikaalselt ülevalt alla ja horisontaalselt paremalt vasakule, on tätoveering nüüd tehniliselt ebaloogiline. Inglise keeles tähendab see nüüd Japanese barbecue finger'it (Jaapani barbecue-sõrm).

Ariana Grande lasi endale hiljuti teha käele tätoveeringu, mis pidi tähendama jaapani keeles tema uusima singli, "Seven Rings" ("Seitse rõngast") pealkirja. Fännid märkasid aga kohe, et kaks omavahel seotud kanji tähemärki on tõlkes tegelikult hoopis shichirin ehk väike barbecue-grill.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel