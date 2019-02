Hannes Hermaküla viis "Klassikokkutuleku" näitlejad päris tantrajoogasse

Henry Kõrvits ehk Genka tunnistas, et tema on väga avatud ja mingeid eelarvamusi tal tantrajooga osas ei ole. "Mina ootan, et pärast hakkab väga hea ja ma mõtlen, et jee, ma tulen tagasi siia. Kui ma tavaliselt mingit uut asja proovin, siis alati hakkab see mulle väga meeldima. Ma täna isegi ei karda."

Ago Anderson märkis, et ka tema ei karda. "Ma arvan, et väga hea ei saa hakata selle ajaga, mis meil on. See ikka vajab järjepidevust."

Isvara joogakooli õpetaja Karolin Tsarski märkis, et "Klassikokkutuleku" filmis oli kajastatud suhteliselt hästi seda, mis toimub jooga- ja tantramaailmas. "Aga meie seisukohalt on probleem see, et tänapäeval tantrajooga maailm on hästi pealiskaudne."

"Tegelikult isegi see informatsioon, mis Jan Uuspõld seal välja tõi, oli iseenesest korrektne teatud aspektides. Loomulikult, need õpilased, kes seal olid, olid väga toredad. Nii et seal ei olnud kindlasti midagi negatiivset."

Genka pea peal seisu seekord proovida ei tahtnud. "Ma ausõna harjutan kodus ja järgmine kord tulen "Ringvaatesse" spetsiaalselt, et tulen teen pea peal seisu ja lähen ära. 30 sekundit."

"Kui nende energiatega ei tegele, siis need lähevad meelest ära. Mul tuli nii palju asju meelde," märkis Anderson. "Kõik ongi ju lõppkokkuvõttes jooga. Elujooga.

"See, mida tublid instruktorid meile ütlesid, et kaota keha piirid ja unusta kõik paha ära ja mõtle ainult hea peale, siis hullult tahaks, et nii oleks ka. Aga esimese korraga ei tulegi midagi välja, ja kui see ongi nii, et sellega saab päriselt hakkama, siis see oleks väga kihvt."