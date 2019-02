Ööklubi Vabank lõpetab tegutsemise

"Vaatamata klubi populaarsusele õigustab klubi sulgemine end tänases formaadis, kuna tunneme, et turg on üheksa aastaga muutunud. Hea meel on tõdeda, et oleme nende aastate jooksul suutnud luua lojaalse kliendibaasi. Pole välistatud, et tulevikus saame häid emotsioone pakkuda uuel, kohendatud kujul," selgitas tegevuse lõpetamise tagamaid klubi tegevjuht Timo Tirs.

Ainsa Eesti klubina on loodud eraldi eksklusiivne rõivabränd Vabank Couture by Oksana Tandit koostöös moedisainer Oksana Tanditiga.

Ametlikult lõpetab klubi tegevuse laupäeval, 9. veebruaril toimuva üheksanda sünnipäevapeoga.