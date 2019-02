Bert Järvet teisest poolfinaalist: on oht, et pärast seda meil enam Tartu linna pole

Järvet ütles ETV saates "Terevisioon", et eile oli tema lemmikute seas Ranele lugu "Supernova", mis tõi talle mälestused põhikooli diskost. The Swingersi puhul kiitis Järvet elutruud muljet. "Solistid Birgit ja Tanja olid justkui kaks ema, kes olid saanud linnast välja ja täna keegi teine muretseb nende laste pärast, meie lähme pidutsema, meie lähme Tartusse, hoia alt, Emajõgi," kirjeldas Järvet emotsioone, mida bänd temas tekitas.

Järveti sõnul on põnevad etteasted ootamas ees ka homme teises poolfinaalis. "Kriitikud ja spetsialistid leidsid justkui, et esimene poolfinaal oli oluliselt tugevam kui see, mis nüüd olema saama hakkab. Mina ei oskaks kirvega neid pooleks raiuda. Mõlemal pool on tugevad lauljad. Eile sai väga hästi hakkama Stefan, kes laulis otse-eetris kõige paremini," rääkis Järvet.

Teises poolfinaalis on Järveti lemmikud Kaia Tamm, Synne Valtri, Iseloomad, Sissi ja Grete Paia. "Oht on, et võib-olla Tartu linna meil enam ei ole pärast seda teist poolfinaali. Need on väga ohtlikud trikid, mis Grete Paia käsile võtab," avaldas Järvet veidi homse show telgitaguseid.