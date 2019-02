Teise poolfinaali edasipääsejad jagasid vahetuid emotsioone

Teisest poolfinaalist pääsesid edasi:

Synne Valtri - "I'll Do It My Way"

Lumevärv ft. INGA - "Milline päev"

Sissi - "Strong"

Kadiah - "Believe"

Kerli Kivilaan - "Cold Love"

Uku Suviste - "Pretty Little Liar"

Esimesest poolfinaalist pääsesid edasi:

The Swingers, Tanja & Birgit "High Heels In The Neighbourhood"

Stefan "Without You"

Victor Crone "Storm"

Inger "Coming Home"

Sandra Nurmsalu "Soovide puu"

xtra basic & Emily J "Hold Me Close"

Finaalkontsert toimub 16. veebruaril Saku Suurhallis.