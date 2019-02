Galerii: Tartus tehakse Eesti Laulu teise poolfinaali proove

Teine poolfinaal:

1. Synne Valtri - "I'll Do It My Way"

2. Iseloomad - "Kaks miinust"

3. Lumevärv ft. INGA - "Milline päev"

4. Sissi - "Strong"

5. Cätlin Mägi & Jaan Pehk - "Parmumäng"

6. Kadiah - "Believe"

7. Kaia Tamm - "Wo sind die Katzen?"

8. Kerli Kivilaan - "Cold Love"

9. Grete Paia - "Kui isegi kaotan"

10. Lacy Jay - "Halleluja"

11. Around The Sun - "Follow Me Back"

12. Uku Suviste - "Pretty Little Liar"

Eesti Laulu poolfinaalide saatejuhid on Ott Sepp ja Piret Krumm. Eesti Laulu poolfinaali otseülekanded algavad ETV, ETV+ ja ERR-i portaalis laupäeval kell 19, otseülekanne jätkub kell 21.30, pärast "Aktuaalset kaamerat". Erisaade "Ongi Eesti Laul" on ETV2 ekraanil neljapäeval ja laupäeval kell 21. Erisaade "Eesti Laulu eel" on ETV ekraanil laupäeval kell 18.45.

Eesti Laul 2019 suurejooneline finaalkontsert toimub 16. veebruaril Saku Suurhallis.