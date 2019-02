Jaanuaris oli Raadio 2 enim mängitud lugu Leslie Da Bassi "Ilus päev"

Jaanuaris kogusid Raadio 2 eetris enim mängukordi need lood:

1. Leslie Da Bass "Ilus päev"

2. Mike Will Made-It ft. Pharrell Williams & Kendrick Lamar "The Mantra"

3. drpeura "This Year 2018"

4. Christine And The Queens "The Walker"

5. Inger "Coming Home"

6. Elina Born "Tagasi me"

7. George Ezra "Hold My Girl"

8. Kerli "Savages"

9. nublu "tmt (tujud mitte tunded)"

10. Los Unidades & Pharrell Williams "E-Lo (feat. Jozzy)"

11. ASAP Rocky "Sundress"

12. Kali Briis "The Curse"

13. Jade Bird "Love Has All Been Done Before

14. Jax Jones & Years & Years "Play"

15. Lizzo "Juice"

16. Fauness "Sixteen

17. Tommy Cash "X Ray"

18. Tupsu "Suured plaanid"

19. Toro Y Moi "Freelance"

20. Dave Storm & Avoid Dave "No Name"