Sven Lõhmus Eesti Laulust: mulle meeldib praegune noore popmuusika mitmekesisus

Lõhmus lisas, et poolfinaalide viimine Tartusse on hea samm. "Tartus on alati teine vibe kui Tallinnas. Tunne on ka teistsugune - rahulikum ja chill'im," ütles ta "Aktuaalsele kaamerale".

Tanel Padar nõustus Lõhmusega poolfinaalide Tartusse viimise osas.

Ta lisas, et kuigi on väga tore, et noori muusikuid tuleb juurde, ei ole ka vanemad tegijad kuhugi kadunud.

"Ma arvan, et ka härra Lõhmus ei ole pilli nurka visanud. Ma arvasin, et Eesti Laulul on vanusepiirang, aga tuli välja, et Pajusaar on tagasi," lisas ta.

Selle kohta, kas ka Padar ise võib kunagi veel Eesti Laulul osaleda, ta kindlaid lubadusi välja ei andnud.