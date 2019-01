Sofia Rubina: meie numbrit on päris raske teostada

Sofia Rubina, kes osaleb Eesti Laulul looga "Deep Water", ütles, et tehnilised nüansid tema etteaste ajal vajasid esimese poolfinaali peaproovis mitmekordset läbiharjutamist.

"Kuna meie numbrit on päris raske teostada, teeme me seda veel paar korda läbi, et tehnilised nüansid oleksid superägedad," selgitas Rubina ERR Menule.

Show algab mustvalgena ning muutub järk-järgult värviliseks. "Me üritame, et see kõik toimiks hästi," lubas Rubina.