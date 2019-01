Inger loodab publiku võluda lihtsusega: see olen lihtsalt mina

Inger esitab oma laulu "Coming Home" üksi kitarriga laval seistes. "Ma arvan, et see olen lihtsalt mina," põhjendas ta ERR Menule, miks otsustas sellise etteaste kasuks.

Edasipääsu loodab Inger nii tagasihoidliku showga kui ka loo sõnumiga. "Võib-olla just sõnum. Ma räägin kodust ja lähedastest inimestest ja ma arvan, et loodetavasti lihtsus. Ma ole selline inimene, et keep it simple," selgitas ta.

Seda, kas Inger edasipääsu väärib, otsustavad žürii ja rahvas. "Loodetavasti puudutab see lugu just nende hinge," avaldas Inger lootust.