Johanna Eendra: oleks lahe, kui eesti keel kõlaks jälle suurtel lavadel

Eesti Laulu poolfinalist Johanna Eendra ütles, et tema laul on finaalivääriline seetõttu, et võistluspala "Miks sa teed nii?" on eesti keeles.

"Mul on eestikeelne laul, minu meelest meie keel on nii ilus ja see oleks nii lahe, kui eesti keel kõlaks jälle suurtel lavadel," ütles Eendra ERR Menule.

Enne õhtust showd Eendra suurt närvipinget ei tunne. "Ma ei tea, millest see on. Tavaliselt ma olen suur närvipundar enne suuremaid esinemisi," tõdes ta.

Peaproovis lihvis Eendra veel viimaseid detaile ja tõdes, et üks suuremaid ohte on, et põrkab laval mõne tantsijaga kokku. "Mingites kohtades oli mul rütmiga probleeme, kindlasti peab seda jälgima ja mingisugune liikumise koht on ka. Kuna meil on tantsijad ja mina teen oma asja ja nemad oma, on hästi oluline, et ma kõnniks nii, et keegi mulle seeliku peale ei astu," selgitas Eendra.

Laval liigub lauljatar paljajalu. "Kuna mu kleit on nii pikk, siis pole sinna alla midagi vaja, et ilus oleks. Paljajalu on mõnus laulda, on kindlam tunne," põhjendas ta.